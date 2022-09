Kobo Clara 2E: waterproof e plastica riciclata

2 Settembre 2022 – 19:46

Il Kobo Clara 2E con schermo touch da 6 pollici, 18 GB di storage, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth sarà in vendita dal 22 settembre a 149,99 euro.

