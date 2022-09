Twitter avvia il test del pulsante Modifica (Edit)

1 Settembre 2022 – 19:45

Gli abbonati a Twitter Blue potranno presto testare la funzionalità che permette di modificare il messaggio entro 30 minuti dalla pubblicazione.

The post Twitter avvia il test del pulsante Modifica (Edit) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico