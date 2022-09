Smartphone: parti di ricambio per almeno 5 anni

1 Settembre 2022 – 19:45

In base alla proposta di legge della Commissione europea, i produttori di smartphone e tablet dovranno fornire parti di ricambio per almeno cinque anni.

