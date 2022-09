Microsoft-Activision: indagine antitrust in UK

1 September 2022 – 15:52

L’autorità antitrust del Regno Unito ha chiesto informazioni a Microsoft e Activision Blizzard prima di avviare un’indagine approfondita.

