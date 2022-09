macOS: Apple ha migliorato la protezione contro i malware

1 September 2022 – 10:18

Nel 2022 sono stati apportati miglioramenti alla sicurezza di macOS e adesso il rilevamento dei malware è completamente preventivo e attivo.

