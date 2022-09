Ema ha approvato i vaccini aggiornati contro Covid-19

1 September 2022 – 17:44

Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali ha espresso il suo parere positivo sull’utilizzo, a distanza di almeno tre mesi dall’ultima dose, di due vaccini bivalenti, efficaci anche contro il ceppo originario di Sars-cov-2

Fonte: Wired