Dalla stop alla legge Fornero alle minime, sulle pensioni i partiti si muovono

1 Settembre 2022 – 9:21

In Italia ci sono 14 milioni di persone che hanno l’età per la pensione, un bacino elettorale che attira i partiti. Le proposte sono convergenti e in Parlamento, almeno sulla carta, si potrebbero trovare ampie e inaspettate alleanze trasversali su stop alla legge Fornero e minime a mille euro

Fonte: Wired