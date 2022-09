LG OLED Flex, il primo TV pieghevole ideale per il gaming

31 Agosto 2022 – 19:45

LG sorprende tutti a IFA 2022 con la presentazione di OLED Flex, il primo tv da 42 pollici pieghevole al mondo.

