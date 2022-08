IFA 2022: ASUS annuncia Zenbook 17 Fold OLED

31 August 2022 – 16:39

Il nuovo ASUS Zenbook 17 Fold OLED ha uno schermo touch da 17,3 pollici che può essere piegato per formare due schermi da 12,5 pollici.

The post IFA 2022: ASUS annuncia Zenbook 17 Fold OLED appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico