Cinque estensioni per Chrome tracciano gli utenti

31 Agosto 2022 – 19:45

Gli esperti di McAfee hanno scoperto cinque estensioni per Chrome che tracciano la navigazione degli utenti per effettuare il cookie stuffing.

The post Cinque estensioni per Chrome tracciano gli utenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico