Champions League: come vedere le partite in streaming

31 Agosto 2022 – 16:45

La Champions League 2022-23 si potrà vedere in esclusiva su Amazon Prime Video: per i nuovi abbonati, 30 giorni gratis e tanti altri contenuti.

