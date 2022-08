AdGuard: primo ad-blocker con supporto Manifest V3

31 Agosto 2022 – 16:45

AdGuard è il primo ad-blocker per Chrome che supporta le API del Minifest V3, obbligatorio per tutte le estensioni a partire da gennaio 2023.

