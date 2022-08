Iliad: 68.000 abbonati FTTH e 9 milioni di utenti

30 Agosto 2022 – 13:45

Iliad ha comunicato che il numero di utenti è superiore a 9 milioni, mentre le utenze fisse collegate alla rete FTTH sono 68.000.

