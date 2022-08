Chi sono i “maranza” virali su TikTok (e cosa c’entra la politica)

30 August 2022 – 15:12

C’è chi li teme e chi li prende in giro: sono gruppi di giovanissimi, italiani e stranieri, a cui si imputa il problema della sicurezza a Riccione di cui si è tanto parlato in questi giorni. E c’è chi invoca la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni per “risolvere” il problema

Fonte: Wired