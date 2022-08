ASUS VivoBook Flip, ideale per studio e lavoro: 250€ di sconto su Amazon

30 August 2022 – 19:11

ASUS VivoBook Flip è un elegante notebook con monitor touchscreen ruotabile che puoi acquistare adesso con un forte sconto su Amazon.

The post ASUS VivoBook Flip, ideale per studio e lavoro: 250€ di sconto su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico