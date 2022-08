Windows 11: obbligo TPM noto già con Windows 10

29 August 2022 – 13:04

Microsoft ha iniziato a implementare i requisiti minimi per l’avvio sicuro di Windows 11 a partire dalla build 21327 di Windows 10.

The post Windows 11: obbligo TPM noto già con Windows 10 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico