Tessera sanitaria senza chip: si può fare, ma non sarà CNS

29 August 2022 – 16:30

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’emissione di tessere sanitarie prive del tipico chip della Carta Nazionale dei Servizi.

The post Tessera sanitaria senza chip: si può fare, ma non sarà CNS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico