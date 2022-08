Tessera Sanitaria: scadenza prorogabile al 2023

29 Agosto 2022 – 19:45

È possibile prorogare la scadenza della funzionalità CNS aggiornando il certificato digitale, ma serve un computer Windows e il lettore di smart card.

