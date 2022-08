Multa a Qualcomm: UE rinuncia all’appello

29 August 2022 – 16:04

Vittoria definitiva per Qualcomm: la Commissione europea non presenterà appello contro l’annullamento della multa deciso dal tribunale di primo grado.

