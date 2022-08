BitMEX entra nella Financial Services Standards Association

29 Agosto 2022 – 16:45

BitMEX ha annunciato un passo ufficiale verso l’adesione alla Financial Services Standards Association in Svizzera: un nuovo passo di garanzia per gli utenti.

