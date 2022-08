Artemis I: caricamento del propellente in corso

29 August 2022 – 10:25

La NASA ha avviato la procedura di caricamento del propellente (ossigeno e idrogeno liquido) nei due stadi del razzo SLS che verrà lanciato alle 14:33.

