Artemis 1, problemi ad un motore: il lancio è stato rinviato

29 Agosto 2022 – 16:45

Si chiude con un rinvio la giornata che avrebbe dovuto lanciare Artemis 1 per il nuovo programma lunare della Nasa.

