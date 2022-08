Apple: il visore potrebbe chiamarsi Reality One o Reality Pro

29 August 2022 – 13:43

Apple ha deciso di affidarsi a una serie di società collegate per depositare dei marchi in anticipo sull’uscita del suo visore AR/VR.

Fonte: Punto Informatico