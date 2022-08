Windows 11: miglioramenti per la compressione SMB

28 August 2022 – 16:14

Microsoft ha migliorato la compressione dei file durante la condivisione SMB con l’aggiornamento preliminare KB5016691 per Windows 11.

Fonte: Punto Informatico