Apple Watch Pro sarà presentato a settembre con iPhone 14?

28 August 2022 – 13:21

Fonti giapponesi sostengono che Apple Watch Pro, nuovo smartwatch del colosso di Cupertino, sarà mostrato a settembre con gli iPhone 14.

The post Apple Watch Pro sarà presentato a settembre con iPhone 14? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico