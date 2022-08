Twilio: compromessi anche gli account Authy

27 Agosto 2022 – 13:45

Twilio ha rilevato un accesso non autorizzato a 93 account di utenti che usano Authy, il servizio per l’autenticazione in due fattori.

The post Twilio: compromessi anche gli account Authy appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico