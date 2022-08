Polo Strategico Nazionale: firmata la convenzione con TIM

26 Agosto 2022 – 16:45

TIM e le altre aziende della cordata hanno siglato la convenzione per progettazione, realizzazione e gestione del a Polo Strategico Nazionale (PSN).

