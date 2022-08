Oktapus: attacco phishing contro 130 aziende

26 Agosto 2022 – 13:45

Oktapus è una campagna di phishing che ha permesso di rubare oltre 9.900 credenziali di login e oltre 5.500 codici di autenticazione in due fattori.

The post Oktapus: attacco phishing contro 130 aziende appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico