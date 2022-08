Meta Quest Pro: annuncio al Connect di ottobre

26 August 2022 – 10:33

Mark Zuckerberg ha confermato che il nuovo visore Meta Quest Pro (nome in codice Project Cambria) verrà annunciato durante la conferenza di ottobre.

