JWST rileva CO2 nell’atmosfera di un esopianeta

26 Agosto 2022 – 19:45

Il James Webb Space Telescope ha scoperto la presenza di anidride carbonica nell’atmosfera dell’esopianeta WASP-39 b distante 700 anni luce dalla Terra.

Fonte: Punto Informatico