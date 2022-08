Elon Musk può accedere solo a 9.000 account Twitter

26 August 2022 – 13:07

Elon Musk potrà accedere solo ai dati di 9.000 account per provare che la percentuale di bot è superiore a quella indicata da Twitter nei documenti.

The post Elon Musk può accedere solo a 9.000 account Twitter appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico