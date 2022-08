Bitcoin diventa una materia: la crypto potrebbe entrare nelle scuole

26 Agosto 2022 – 13:45

E se Bitcoin diventasse una materia a scuola per i nostri figli? C’è chi avanza l’ipotesi che serva più istruzione su denaro e criptovalute.

The post Bitcoin diventa una materia: la crypto potrebbe entrare nelle scuole appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico