Pechino punta sul Metaverso: pronto un piano digitale

25 Agosto 2022 – 13:45

Il Governo di Pechino ha pubblicato un piano di due anni per lo sviluppo del Metaverso urbano dove tutti i quartieri dovranno aderire al Web3.

