Nasce Binance Card, la carta di debito MasterCard crittografica

25 August 2022 – 10:30

Presto farà il suo debutto Binance Card, la carta di credito crittografica frutto della nuova partnership tra il famoso exchange e MasterCard.

