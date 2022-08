ETHERLED: dati rubati con i LED della scheda di rete

25 Agosto 2022 – 16:45

ETHERLED è una tecnica che permette di rubare dati da un computer non connesso ad Internet usando i LED della scheda di rete e il codice Morse.

The post ETHERLED: dati rubati con i LED della scheda di rete appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico