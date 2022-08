Coinbase: arriva il token di staking liquido prima della fusione ETH

25 August 2022 – 9:53

Coinbase aggiungerà sul suo exchange il supporto a Coinbase Wrapped Staked ETH, un token di staking liquido, prima della fusione di Ethereum.

