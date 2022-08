Cobra Kai 5: Netflix introduce in un video il nuovo personaggio della sensei Kim Da-Eun

25 Agosto 2022 – 15:20

Alicia Hannah-Kim veste i panni dell’esperta di arti marziali chiamata da Terry Silver per istruire i suoi studenti nelle nuove puntate in arrivo il 9 settembre. E non solo: anche Martin Kove pubblica una gustosa clip su Instagram nei panni di Kreese.

Fonte: Wired