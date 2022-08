Se la violenza sessuale diventa virale: interviene il Garante

24 Agosto 2022 – 19:45

Il Garante Privacy avvia un’istruttoria sul caso del video della violenza sessuale divulgato online: un caso che impone profonde riflessioni.

