Plex conferma data breach: cambiare la password

24 Agosto 2022 – 16:45

In seguito al data breach avvenuto ieri, Plex ha chiesto a tutti gli utenti di resettare la password e attivare l’autenticazione in due fattori.

