HYPERSCRAPE ruba le email da Gmail, Yahoo e Outlook

24 August 2022 – 10:01

Il tool HYPERSCRAPE viene usato dal gruppo iraniano Charming Kitten per scaricare le email dagli account Gmail, Yahoo e Microsoft Outlook.

