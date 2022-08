Avast Ransomware Shield per proteggere i file

24 Agosto 2022 – 19:46

Avast Ransoware Shield è la nuova funzionalità che protegge file e directory da modifica, cancellazione e cifratura da parte di applicazioni sospette.

The post Avast Ransomware Shield per proteggere i file appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico