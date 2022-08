Apple consentirà di rimuovere l’app Wallet?

24 Agosto 2022 – 13:45

Apple potrebbe consentire la cancellazione dell’app Wallet da iOS 16.1 per evitare la possibile multa della Commissione europea relativa ad Apple Pay.

