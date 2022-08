Alexa Game Control: giocheremo con la voce su Xbox e PC

24 August 2022 – 10:29

Amazon annuncia Alexa Game Control per PC e Xbox: con la voce sarà possibile controllare alcuni aspetti del gioco, in modo complementare al controller.

The post Alexa Game Control: giocheremo con la voce su Xbox e PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico