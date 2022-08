Acer Chromebook Vero 514: notebook ecosostenibile

24 August 2022 – 13:09

Il nuovo Acer Chromebook Vero 514, realizzato con materiali riciclati, ha uno schermo da 14 pollici e integra processori Intel di 12esima generazione.

