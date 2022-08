Stablecoin in pericolo: l’Unione Europea sta pensando di vietarle

23 Agosto 2022 – 13:45

I lobbisti delle criptovalute hanno allertato che la nuova legislazione dell’Unione Europea potrebbe presto vietare le stablecoin ancorate al dollaro.

