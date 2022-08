Per la prima volta in Italia una lista ha presentato le firme per correre alle elezioni in formato digitale

23 August 2022 – 17:48

Democrazia e referendum guidata da Marco Cappato sta portando avanti una battaglia per riconoscere la raccolta in rete delle firme necessarie alla presentazione delle liste per le elezioni. Ma le Corti d’Appello dove sono state presentate le firme hanno respinto la candidatura della lista

Fonte: Wired