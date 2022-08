Peiter Zatko: poca sicurezza e troppi bot su Twitter

23 Agosto 2022 – 19:45

Peiter Zatko, ex dirigente di Twitter, ha denunciato l’azienda per aver ingannato gli azionisti e mentito alla FTC sulle misure di sicurezza adottate.

Fonte: Punto Informatico