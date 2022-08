Mercato PC: consegne a picco in Europa occidentale

23 August 2022 – 10:22

Nel secondo trimestre 2022 sono stati consegnati 12,3 milioni di PC in Europa occidentale, il 18,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021.

