La società che ha portato un pezzo di Pianura padana indietro di mille anni

23 Agosto 2022 – 9:20

In provincia di Pavia è nato il progetto rigenerativo di Simbiosi che in trent’anni ha ricreato una foresta rigogliosa ricca di biodiversità nel mezzo di un deserto agricolo. Ecco come questo sistema potrebbe essere impiegato per rendere le grandi città davvero sostenibili

Fonte: Wired