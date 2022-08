iPhone 14, la produzione in India potrebbe partire in largo anticipo

23 August 2022 – 13:23

Un rapporto di Bloomberg informa che Apple punta a diversificare la produzione di iPhone 14: in India potrebbe partire prima del previsto.

